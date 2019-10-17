Baydilli ilçede yürütülen çalışmaları inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri kapsamında ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte Atakent ve Doğukent Mahalleleri’nde yapılan çok amaçlı salon, engelli parkı ve yeşil alan çalışmalarını inceledi. Baydilli inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Karaköprü Belediyesi olarak ilçenin her tarafında çalışmalar yapıyoruz. Biz de ekibimizle birlikte sabahın erken saatlerinde sahada gezip hem çalışmaları inceliyoruz hem de eksiklerimizi görüyoruz. Bugün de önce Doğukent mahallemizde yaptığımız çok amaçlı salon ve muhtar evimizi inceledik. İnşallah yarın Cuma namazından sonra onun da açılışını yapıp hizmete sunacağız. Daha sonra yeni parklarımızla birlikte Atakent Mahallesinde Engelli vatandaşlarımız için tasarlanan ve rahatlıkla kullabilecekleri 'engelsiz parkımızı' inceledik. İnşallah bu parkımızda da son aşamaya geldik ve kısa süre sonra hizmete sunacağız. Biz Karaköprü için çalışmaya, mücadele etmeye her zaman devam edeceğiz" diye konuştu.

ŞANLIURFA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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