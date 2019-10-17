Şanlıurfa’da okul yolları asfaltlandı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ViranşehirCeylanpınar karayolunda yapımı tamamlanan okulların yer aldığı kampus yolunu asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesi kış aylarına önce okul yollarını çamurdan ve çukurdan kurtararak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunuyor. Belediyeye bağlı ekipler, alt yapı çalışmalarının ardından yolu sıcak asfaltla buluşturarak halkın hizmetine sundu. Kış aylarına öncesi 4 ayrı lisenin yer aldığı okul kampus yolunu asfaltlayarak öğrencileri ve öğretmenlerini çamurdan kurtaran belediyeye vatandaşlar teşekkür etti.

ŞANLIURFA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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