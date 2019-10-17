Telabyad’a SMO sevkiyatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Telabyad’a SMO sevkiyatı

İHA

Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad'a gitti.

Telabyad’a SMO sevkiyatı

Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad’a gitti.
Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi. Harekatın 5’inci gününden meskun mahal çatışmalarının ardından Telabyad terör örgüttü PYD/YPG’den alınmıştı. Terörden alınan ilçe merkezinin güney tarafına sevkiyatlar sürüyor. Ele geçirilen bölgelere Suriye Milli Ordusuna ait askerler yerleştiriliyor. Bu kapsamda SMO askerleri arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak konvoy halinde Telabyad’a gitti.

ŞANLIURFA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün (4)
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün (4)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Eğitimde Aksamaya Meydan Verilmeyecek”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Eğitimde Aksamaya ...
Beyazgül iş adamlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Beyazgül iş adamlarıyla bir araya geldi
Akçakale'de terör mağdurlarına yardım
YEREL HABERLER Akçakale'de terör mağdurlarına yardım
Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi ...
Haliliye’de fidanlar toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Haliliye’de fidanlar toprakla buluşuyor
Şanlıurfa’da okul yolları asfaltlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da okul yolları asfaltlandı
Baydilli ilçede yürütülen çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Baydilli ilçede yürütülen çalışmaları inceledi
Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
YEREL HABERLER Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yapılamayan derslerin ...
Dursun Ali Erzincanlı’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Dursun Ali Erzincanlı’dan Barış Pınarı Harekatı'na ...
Bakan Selçuk eğitime ara verilen Suriye sınırında açıklama yaptı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerini alabilmesi için de gerekli planlamalar yapılmıştır" "Şanlıurfa ve Mardin'deki bütün okullarda önlemlerin alınması konusunda çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülüyor" "Bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı kalmak suretiyle geçici olarak e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz"
YEREL HABERLER Bakan Selçuk eğitime ara verilen Suriye sınırında ...
Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün (2)
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün (2)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ara tatillerde öğrenciler için telafi eğitimleri yapılacak" dedi.
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ara tatillerde ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şanlıurfa’da
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şanlıurfa’da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim faaliyetlerinin devamı için tedbirler alındı" dedi.
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ...
Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün
İşte PKK/YPG’nin Akçakale’deki sivillere yaptığı saldırıların bilançosu Evine havan mermisi isabet eden Bedir Dal: "Terör örgütünün yaptığı tek şey sivillere zarar vermektir"
YEREL HABERLER İşte PKK/YPG’nin Akçakale’deki sivillere yaptığı ...
Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı
Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı Tanklar sevgi gösterileri arasında sınıra gitti
YEREL HABERLER Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı Tanklar sevgi ...
Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (6)
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (6)
Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek
ABD'li Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Suriye sınırında Sanatçı Della Miles Suriye sınırındaki Akçakale’ye geldi
YEREL HABERLER ABD'li Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X