Geleneksel ehram yeniden moda olacak

Binlerce yıllık medeniyet birikimini harmanlayarak kendine özgü sosyal ve kültürel değerler geliştiren Şanlıurfa’da unutulmaya yüz tutan dokuma sanatlarından biri olan ehramcılık, ŞURKAV ve Urfa Kadın Derneği tarafından açılan kursta yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve Urfa Kadın Derneği işbirliğiyle açılan Ehram Dokumu Kursunda geleneksel el tezgahlarıyla dokunan ehramlar, modern çizgiler ve renklerle desteklenerek beğeniye sunuluyor. Şanlıurfa’nın geleneksel el dokuma sanatlarının başında gelen ehramın, kullanıcılarının azalması nedeniyle üretimi durmuş ve mesleği icra eden ustalar da hayata veda etmişti. ŞURKAV ve Urfa Kadın Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen Ehram Dokuma Kursu ile hem Şanlıurfa kültüründe önemli bir değer olan dokumacılığın yeniden canlandırılması, gelecek nesillere aktarılması, yöre insanının bu ve benzeri el sanatlarıyla ekonomiye dahil edilmesi amaçlanıyor.

Geleneksel giyim kuşam kültüründe başı ve tüm vücudu örtecek şekilde tek parça olarak üretilen ve koyunyünü rengiyle kullanılan ehram, açılan kursta farklı renkler ve desenler ile tasarlanarak başörtüsü, şal, farklı tekstil ürünleri şeklinde değerlendirilerek satışa sunulacak. Sanayi ürünü ve tek tip üretimlerin yanında alternatif arayan tüketicilerin büyük beğenisini kazanması beklenen yeni ehramların, yapılacak arge çalışmaları ile moda haline gelmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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