Rasulayn’da çatışmalar devam ediyor

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– Rasulayn’dan çatışma sesleri yükselmeye devam etti.

Rasulayn’ın özellikle batı kısmında yer alan yerleşim yerlerinin arasından yükselen silah sesleri, Ceylanpınar kent merkezinden de duyuldu. Zaman zaman fırtına obüsleri, verilen koordinatları ateş altına aldı. Rasulayn’ın ara sokaklarında tank sesleri de duyuldu. İzli mermiler kentin her bölgesinden görüldü. İlçede askeri hareketlilik devam ediyor.

ŞANLIURFA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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