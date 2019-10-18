Eyyübiye’de semt pazarı için yer tahsisi bekleniyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çarşı pazar dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, sorunları çözmeye devam ediyor.

Kuş, son olarak Yenice sem pazarı esnafını ziyaret ederek, yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sık sık esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelip, talep ve sorunları yerinde dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, son olarak beraberinde Belediye Meclis Üyesi Hasan Karataş ve ilgili birim amirleriyle birlikte Yenice semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalıştıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Yenice Semt pazarındayız, semt pazarındaki esnaf kardeşlerimiz bizi davet ettiler, sıkıntılarını anlattılar. Şuanda mevcut kullanmış oldukları alan Eyyübiye Belediyesine bağlı olmayan bir alan. Mülkiyeti bize ait olmayan bir alan, o nedenden dolayı buraya kapalı bir semt pazarı yapma imkanımız yok. İlgili yerlerle görüşeceğiz. Şayet bu alanın yer tahsisini gerçekleştirsek çok kısa süre içinde kapalı semt pazarı yapımına da başlayacağız. Bu vesileyle hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermiş olacağız" dedi.

ŞANLIURFA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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