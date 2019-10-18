"Vatandaşlardan Barış Pınarı" yorumu "Türkiye hem masada hem de sahada kazandı" "Tüm dünya Türkiye’nin gücünü gördü”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Vatandaşlardan Barış Pınarı" yorumu "Türkiye hem masada hem de sahada kazandı" "Tüm dünya ...

İHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı yorumlayan vatandaşlar, Türkiye'nin gücünü tüm dünyanın gördüğünü belirterek, hem masada hem de sahada kazanılan bir harekat olduğunu söyledi.

"Vatandaşlardan Barış Pınarı" yorumu "Türkiye hem masada hem de sahada kazandı" "Tüm dünya Türkiye’nin gücünü gördü”

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı yorumlayan vatandaşlar, Türkiye’nin gücünü tüm dünyanın gördüğünü belirterek, hem masada hem de sahada kazanılan bir harekat olduğunu söyledi.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na, 9’uncu günde ara verildi. Harekat süresince Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Telabyad ilçe merkezi ve çevresindeki birçok kırsal mahalle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terör örgütü PYD/YPG’den geri alındı. Terörden alınan bölgelerde hakimiyet sağlanarak güvenlik için SMO askerleri yerleştirildi.
Yaşanan gelişmeleri ve Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendiren vatandaşlar, Türkiye’nin gücünü tüm dünyanın gördüğünü belirterek, hem masada hem de sahada kazanılan bir zafer olduğunu ifade ettiler.
Tüm dünyanın Türkiye’nin gücünü gördüğünü aktaran vatandaşlardan Hasan Gök, “Devletimiz teröre gerekli müdahaleyi yaptı. Hem sahada hem de masada istediğini aldı. İnşallah bu 5 günlük süre zarfında da gerekli tüm önlemler alınır. Dileğimiz buradaki mülteci kardeşlerimizin vatanına kavuşmasıdır. Tüm dünya Türkiye’nin gücünü gördü” dedi.
Akçakaleli vatandaşlardan Abit Kartal da, “Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde sürdürüldü. Harekatla tüm dünyayı karşımıza aldık. Avrupa, Amerika ve İsrail karşımızda durdu. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla Akçakale’nin karşısı güvenli hale getirildi. Türkiye’nin zaferi karşısında bizler de gururluyuz” ifadelerini kulandı.

ŞANLIURFA

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:28
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgede sessizlik hakim
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgede ...
ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim
YEREL HABERLER ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad ...
Eyyübiye’de semt pazarı için yer tahsisi bekleniyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de semt pazarı için yer tahsisi bekleniyor
700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı Mehmetçiğe ay yıldızlı destek
YEREL HABERLER 700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı Mehmetçiğe ay ...
Sınırın anneleri Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı Akçakaleli anneler Mehmetçik için kundaktaki çocuklarıyla seferber oldu
YEREL HABERLER Sınırın anneleri Mehmetçik için gece boyu lahmacun ...
Rasulayn’da çatışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Rasulayn’da çatışmalar devam ediyor
Rasulayn’da çatışmalar sürüyor Kentin merkezinde ve doğusunda bulunan iki mühimmat deposu imha edildi
YEREL HABERLER Rasulayn’da çatışmalar sürüyor Kentin merkezinde ve ...
Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi
YEREL HABERLER Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri ...
Geleneksel ehram yeniden moda olacak
YEREL HABERLER Geleneksel ehram yeniden moda olacak
Şanlıurfa’da terör propagandası yapan şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da terör propagandası yapan şüpheliye ...
Telabyad’a SMO sevkiyatı
YEREL HABERLER Telabyad’a SMO sevkiyatı
Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün (4)
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün (4)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Eğitimde Aksamaya Meydan Verilmeyecek”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Eğitimde Aksamaya ...
Beyazgül iş adamlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Beyazgül iş adamlarıyla bir araya geldi
Akçakale'de terör mağdurlarına yardım
YEREL HABERLER Akçakale'de terör mağdurlarına yardım
Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi ...
Haliliye’de fidanlar toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Haliliye’de fidanlar toprakla buluşuyor
Şanlıurfa’da okul yolları asfaltlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da okul yolları asfaltlandı
Baydilli ilçede yürütülen çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Baydilli ilçede yürütülen çalışmaları inceledi
Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
YEREL HABERLER Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yapılamayan derslerin ...
Dursun Ali Erzincanlı’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Dursun Ali Erzincanlı’dan Barış Pınarı Harekatı'na ...
Bakan Selçuk eğitime ara verilen Suriye sınırında açıklama yaptı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerini alabilmesi için de gerekli planlamalar yapılmıştır" "Şanlıurfa ve Mardin'deki bütün okullarda önlemlerin alınması konusunda çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülüyor" "Bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı kalmak suretiyle geçici olarak e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz"
YEREL HABERLER Bakan Selçuk eğitime ara verilen Suriye sınırında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X