Karaköprü Belediyespor Tokatspor'u ağırlıyor

Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında Tokatspor'u ağırlıyor. Kırmızı siyahlı ekip maçtan galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

TFF 3. Lig 1. grupta 8 maçta aldığı 18 puanla liderliğini sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor 9. hafta maçında sahasında Tokatspor'u ağırlıyor. Ligde henüz mağlubiyeti olmayan ve sahasında oynadığı 4 maçı da kazanan Karaköprü ekibi Tokatspor'u mağlup ederek iç saha galibiyet serisini ve liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Hüseyin Dağ yönetiminde çalışmalarını tamamlayan kırmızı siyahlı takım, Tokatspor maçından galip gelmek ve liderliği sürdürmek istiyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan sezona iyi başlayıp devam ettiklerini belirterek, "Takımımız henüz mağlup olmadı ve 8 maçta sadece 1 gol yedik. İnşallah Tokatspor maçında da güzel bir galibiyet alarak liderliği sürdüreceğiz. Ben futbolcu kardeşlerimin sahada her zamanki gibi yüreğini ortaya koyacağından eminim. Ancak taraftarımızın desteğine ve duasına da ihtiyacımız var ve bu önemli maçta tüm hemşerilerimizi pazar günü stada bekliyorum" ifadelerini kullandı.

20 Ekim Pazar Günü Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak ve Gaziantep Bölgesi Hakemi Ali Yılmaz yönetecek.

ŞANLIURFA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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