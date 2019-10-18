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Suriye sınırından 11 bin 423 kişi tahliye edildi

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden itibaren can güvenliğinin sağlanması amacıyla Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerinden toplam 11 bin 423 kişinin tahliye edildiğini belirterek, tahliye edilen yaklaşık 10 bin kişinin akrabalarının yanına yerleştiğini açıkladı.

Suriye sınırından 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günden itibaren can güvenliğinin sağlanması amacıyla Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerinden toplam 11 bin 423 kişinin tahliye edildiğini belirterek, tahliye edilen yaklaşık 10 bin kişinin akrabalarının yanına yerleştiğini açıkladı.
Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye sınırı boyunca yuvalanan terör gruplarını bertaraf etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na tüm dünyanın odaklandığını hatırlatan Vali Abdullah Erin, “Böyle büyük bir operasyonda milletimizin birlik ve beraberlik anlayışını fiilen ortaya koymaları çok anlamlıdır. Can güvenliği nedeniyle Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerimizden 11 bin 423 kişi tahliye edilmiş, bunlardan 1486 kişi kamu kurumlarına ait pansiyon ve misafirhanelere yerleştirilmiş, 9 bin 937 kişi ise akrabalarının yanına yerleşmiştir. Söz konusu vatan olunca varını yoğunu feda etmeyi göze alan milletimizi, akrabalarına kapılarını açan değerli Şanlıurfalıları, evlerinden güvenlik nedeniyle ayrılmak zorunda kalan herkese evini tahsis etmeye hazır olduğunu kamu kurumlarımıza ve sosyal medya aracılığı ile herkese duyuran tüm kardeşlerimi birlik ve beraberliğimize sundukları katkılardan dolayı tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Bin 486 kişi kamuda barındırıldı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla 5 Ocak 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlayan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerinden can güvenliği nedeniyle tahliye edilen bin 486 vatandaşı kamuya ait pansiyonlarda misafir etti. 843’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 643’ü ise Suriyelilerden oluşan misafirlerin ihtiyaç duyduğu gıda, temizlikhijyen malzemeleri, giyim, yatak ve battaniye gibi ihtiyaçları da İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından karşılanıyor.

Ayni ve nakdi yardımlar yapıldı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için büyük bir ciddiyetle tespit ve kayıtlar yapan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, olaylardan etkilenen bin 819 kişiye 1 milyon TL’nin üzerinde nakdi yardım gerçekleştirdi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kanalıyla gerçekleştirilen nakdi yardımların yanı sıra, Türk Kızılayı aracılığıyla da Harran Geçici Barınma Merkezi’nde kalan insanlar için sabah, öğlen ve akşam yemek dağıtımı yapıldı. Pansiyonlara yerleştirilen vatandaşların iaşeleri de yine İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından temin edildi.

ŞANLIURFA

18 Ekim 2019 Cuma

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