Odun talaşının altında 254 kilo esrar bulundu

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Şanlıurfa'da yapılan operasyonda odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceğine dair bilgi aldı. Bu kapsamda, kent girişinde yapılan kontrolde odun talaşı yüklü kamyonet durduruldu. Araçta özel eğitimli dedektör köpekle yapılan aramada, talaşların altına gizlenmiş 254 kilo 200 gram esrar bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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