Haliliye Zabıtasından halk sağlığı denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Haliliye Zabıtasından halk sağlığı denetimi

İHA

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimini sürdürüyor.

Haliliye Zabıtasından halk sağlığı denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimini sürdürüyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler, semt pazarlarının denetimi, kaldırım ve yol işgali denetimlerinin yanı sıra gıda satışı yapan market ve çeşitli işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinin farklı bölgelerinde bulunan gıda marketlerinde hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihi denetimi yaptı. Denetimde ekipler, işletme yetkililerini halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara karşı uyarılarda bulundu.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.

ŞANLIURFA

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı
Eyyübiye doğal gaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Eyyübiye doğal gaza kavuşuyor
Fırat'ın doğusunda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor
YEREL HABERLER Fırat'ın doğusunda, teröristlerin tuzakladığı ...
Odun talaşının altında 254 kilo esrar bulundu
YEREL HABERLER Odun talaşının altında 254 kilo esrar bulundu
Şanlıurfa’nın son kürkçüleri zamana direniyor Teknoloji, kürkçülüğü de geriletti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’nın son kürkçüleri zamana ...
Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'
YEREL HABERLER Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'
Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
YEREL HABERLER Suriye’de yakalanan DEAŞ’lılar Türkiye’ye getiriliyor
Karaköprü’de çok amaçlı salon hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Karaköprü’de çok amaçlı salon hizmete sunuldu
Suriye sınırından 11 bin 423 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Suriye sınırından 11 bin 423 kişi tahliye edildi
HRÜ’de “iş arama becerileri” eğitimleri başladı
YEREL HABERLER HRÜ’de “iş arama becerileri” eğitimleri başladı
İmam Hatip lisesi öğrencilerine "Bağımlılık" semineri
YEREL HABERLER İmam Hatip lisesi öğrencilerine "Bağımlılık" semineri
İSO Başkanı Bahçıvan: “Askerimiz görevini layıkıyla yaptı, artık gerçek gündemimize dönmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER İSO Başkanı Bahçıvan: “Askerimiz görevini layıkıyla ...
Barış Pınarı şehitleri için tatlı ikramı
YEREL HABERLER Barış Pınarı şehitleri için tatlı ikramı
Karaköprü Belediyespor Tokatspor'u ağırlıyor
YEREL HABERLER Karaköprü Belediyespor Tokatspor'u ağırlıyor
Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
"Vatandaşlardan Barış Pınarı" yorumu "Türkiye hem masada hem de sahada kazandı" "Tüm dünya Türkiye’nin gücünü gördü”
YEREL HABERLER "Vatandaşlardan Barış Pınarı" yorumu "Türkiye hem ...
Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgede sessizlik hakim
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü bölgede ...
ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim
YEREL HABERLER ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad ...
Eyyübiye’de semt pazarı için yer tahsisi bekleniyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de semt pazarı için yer tahsisi bekleniyor
700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı Mehmetçiğe ay yıldızlı destek
YEREL HABERLER 700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı Mehmetçiğe ay ...
Sınırın anneleri Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı Akçakaleli anneler Mehmetçik için kundaktaki çocuklarıyla seferber oldu
YEREL HABERLER Sınırın anneleri Mehmetçik için gece boyu lahmacun ...
Rasulayn’da çatışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Rasulayn’da çatışmalar devam ediyor
Rasulayn’da çatışmalar sürüyor Kentin merkezinde ve doğusunda bulunan iki mühimmat deposu imha edildi
YEREL HABERLER Rasulayn’da çatışmalar sürüyor Kentin merkezinde ve ...
Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi
YEREL HABERLER Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X