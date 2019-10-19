Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleriyle Eyyübiye doğal gaza kavuşuyor. 2020 ön abonelik işlemleri Hayati Harrani mahallesinde start aldı.

Vatandaşların doğalgaz talebine duyarsız kalmayan ve Eyyübiye’yi doğal gazla buluşturmak için kolları sıvayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleriyle ilk adım atıldı. Hayati Harrani mahallesi 2020 ön abonelik işlemleri, Mahalle Muhtarlığı önünde mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla yapıldı.

Proğramda konuşma yapan Kuş, "Yaklaşık 6 aydır Bir süreçte başkanlık yapıyorum. Bu süreci çok şükür dolu dolu yaşadık. Meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Eyyübiye’ye neler yapabiliriz gayreti içerisinde olduk ve Allaha çok şükür 6 ay zaman zarfı içerisinde birçok şeyi sığdırdık. Biz seçimlerde mahallelerimizi gezerken sizler ile istişare ederken, bizden en çok talep edilen konulardan biri de doğalgazdı. Karaköprü’de, Haliliye’de ve diğer ilçelerimizde doğal gaz var iken neden Eyyübiye’de yok diyordunuz. Biz de size o gün doğal gazı getirmenin sözünü vermiştik ve Allaha çok şükür 1 Nisan itibari ile ekip arkadaşlarımız ile Doğalgaz yetkilileri ile sıkı görüşmelerimiz oldu. Sağ olsunlar onlarda bizleri kırmadılar ve bugün İnşallah bugün abonelik işlemlerini yaparak doğal gaz için bir adım atmış olacağız. Tabi biz elimizden gelen gayreti sarf ettik, bu saatten sonra gayret göstermek muhtarlarımızın ve Eyyübiye’li halkımızındır. Abonelik sayısı %51 olması gerekiyor. İnşallah yüzde 90 ve yüzde 100’ leri bulacağız. Buna eminim çünkü hakikaten Eyyübiye ilçemiz bir çok hizmetten mahrum kalmıştır ve hak ettiği hizmetler bir türlü ayağına gelmiyordu. Annelerimiz, bacılarımız kışın kömür ve odun ile uğraşıyorlardı. İnşallah biz annelerimizi ve ablalarımızı bu yükten kurtarmış olacağız ve 2020 itibari ile Eyyübiye doğal gaza kavuşmuş olacak Allah’ın izni ile” dedi.

Ön abonelik programında konuşan Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar da, yaptığı çalışmalardan dolayı Kuş’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.