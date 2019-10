Vali Erin Muhtarlar Gününü kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Muhtarlar Gününü tebrik etti.

Muhtarlık sisteminin, yerelden başlayıp evrensele uzayan demokrasi anlayışının çekirdeğini oluşturduğunu ifade eden Vali Erin, “Milletimizin tercihiyle iş başına gelen seçilmişler olan muhtarlarımız, en küçük yerleşim birimlerimiz olan mahalle ve köylerde devletin temsilcisidir. Milletimiz nezdinde seçkin bir konumu olan muhtarlık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu müesseseye verdiği önemle hak ettiği değeri bulmuş ve bugün hem mülki amirliğin hem de yerel yönetimlerin büyük bir uyumla çalıştığı birimler haline gelmiştir” dedi. Vali Erin, mesajında, "Muhtarlık müessesemiz, bugün her zamankinden daha fazla yönetimde söz hakkına sahip olmuş, vatandaşların talep ve beklentilerini idareye en kolay ve etkili şekilde iletebilecekleri imkanlara kavuşmuştur. Vatandaşlarımızın her alanda yaşadığı sorunları en iyi bilen, meydana gelen her gelişmeden ilk olarak haberdar olan muhtarlarımız ile Valilik ve Kaymakamlıklarımız arasında kurulan bağ, her geçen gün kuvvetlenerek gelişmeye devam etmektedir. Her bakımdan gelişen ve büyüyen ülkemizin, muhtarlarımızla daha güzel olduğunu ifade ederek, 19 Eylül Muhtarlar Gününü tebrik ediyor, tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.