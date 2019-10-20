Haliliye, Maliye İhtisas'ı 3-0 ile geçti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 2’ncı haftasında konuk ettiği Maliye İhtisas'ı 30 mağlup ederek, puanını 4’e yükseltti.

11 Nisan Spor Salonunda oynanan mücadeleye, iyi bağlayan Akif Gürgen yönetimindeki ev sahibi Haliliye Belediyespor; 2515, 2521 ve 2512’lik setlerle Ankara ekibini 3 0 mağlup etti.

Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 4’e çıkaran Haliliye ekibi, ligin de 3’üncü sırasına yükseldi.

Haliliye Belediyespor, ligin 4'üncü haftasında 2 Kasım 2019 saat 13.00'da 11 Nisan Spor Salonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

ŞANLIURFA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.