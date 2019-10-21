T\u00dcRK Silahl\u0131 Kuvvetleri nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile F\u0131rat \u0131n do\u011fusundaki ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/YPG ye y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 n\u0131n \u00f6nemli noktalar\u0131ndan Resulayn, havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Kent merkezinin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ter\u00f6ristlerin, ka\u00e7\u0131\u015f koridorlar\u0131 olu\u015fturdu\u011fu, S\u0130HA ve \u0130HA lara kar\u015f\u0131 caddeleri sac plakalarla \u00f6rtt\u00fckleri g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \u00a0\u00a0T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 na 120 saat ara verilerek, YPG\/PKK n\u0131n g\u00fcvenli b\u00f6lgeden \u00e7ekilmesi amac\u0131yla sa\u011flanan mutabakatta s\u00fcre, yar\u0131n saat\u00a022.00 de sona eriyor. Harekat\u0131n \u00f6nemli noktalar\u0131ndan Resulayn kent\u00a0merkezi, havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Ter\u00f6ristlerin, Resulayn \u0131n ana caddelerini sac plakalarla \u00f6rtt\u00fckleri g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Kentin do\u011fusu, bat\u0131s\u0131 ve T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131na kadar uzanan koridorlar\u0131n\u00a0harekat ba\u015flamadan birka\u00e7 ay \u00f6nce yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. YPG\/PKK l\u0131 ter\u00f6ristlerin, koridorlar\u0131 S\u0130HA ve \u0130HA lara kar\u015f\u0131 olu\u015fturdu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Resulayn \u0131n bir\u00e7ok yerinde\u00a0t\u00fcneller de kazan ter\u00f6ristlerin, kentin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc kaplad\u0131klar\u0131 sac ve brandalar ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.