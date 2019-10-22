Şanlıurfa´da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama

ŞANLIURFA´da polis tarafından terör örgütü PKK ile DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 35´i tutuklandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada PKK/KCK-PYD/YPG ile DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik savcılık koordinesinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi. PKK/KCK ile PYD/YPG silahlı terör örgütünün illegal sözde meclis ve gençlik yapılanmasını oluşturan silahlı terör örgütü mensupları ile işbirlikçik yapanlara yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12´si savcılık sorgusunun ardından, 12´si ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 30´u ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Operasyonlar kapsamında terör örgütü üyesi olma suçundan haklarında arama kararı bulunarak yakalanan 2 şüpheli de tutuklandı. Öte yandan eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi de polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞANLIURFA
22 Ekim 2019 Salı
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