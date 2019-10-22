Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ'a operasyon: 33 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKKKCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 zanlıdan 33'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, YPG/PKKKCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma başlatıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, YPG/PKKKCK ve DEAŞ silahlı terör örgütünün illegal sözde meclis ve gençlik yapılanmasını oluşturdukları, silahlı terör örgütü mensupları ile işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 54 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 12'si savcılık tarafından salıverildi, 42'si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 30'u tutuklandı. 12 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:47

YATSI 19:02

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