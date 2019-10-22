Haliliye’de yeni yol yapım çalışması

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Haliliye Belediyesi, Beyaz Masa hattına gelen taleplerini değerlendiriyor.

Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış ayları öncesi vatandaşların sorun yaşamaması hedefiyle çalışma yürüten ekipler, son olarak Karşıyaka Mahallesinde yol yapım çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar ilçe genelinde vatandaşların takdirini toplarken, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, Haliliye Belediyesinin mahallelerinde kış aylarına hazırlık olarak çalışma başlattığını belirterek, yürütülen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiklerini ifade etti.

Ekipler, ayrıca mevcut çalışmaların yanında 4442263 numaralı Beyaz Masa hattına gelen talepler doğrultusunda da çalışma yaptıklarını ifade ettiler.

ŞANLIURFA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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