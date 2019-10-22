Piazza depo günleri'nde son hafta

Şanlıurfalılara çok özel fiyatlarla indirim keyfi yaşatan depo günleri 29 Ekim Pazar günü akşamına kadar konuklarını ağırlayacak.

Mevsim sonu indirimlerinden yararlanmak, sezon ürünlerine ise avantajlı fiyatlarla sahip olmak için önemli bir fırsat olan Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki "Depo Günleri" devam ediyor.

‘’Depoya Sığmayan İndirimler Piazza’da’’ sloganıyla ziyaretçilerini konuk eden Depo Günleri'nde Şanlıurfalılar, birçok seçkin markanın ürünleri ile şenlik tadında alışveriş keyfi yaşıyor. Konfeksiyondan mutfak gereçlerine, elektronikten ev ihtiyaçlarına kadar herkesin aradığı her ürünü bulabildiği Depo Günleri'ne, Armine, Avva, Boyner, Cashmere, Çetinkaya, Dagi, English Home, Greyder, Jakamen, Kemal Tanca, Lufian, Madame Coco, Morven, Özdilek, Pierre Cardin, Schafer, Süvari, Togo, Tuğba ve U.S. Polo Assn. markaları katılıyor.

Piazza’nın 1’inci katındaki "çılgın indirimli" depo günleri, 29 Ekim Pazar günü AVM'nin kapanış saatine kadar ziyaretçilerini konuk etmeyi sürdürecek.

ŞANLIURFA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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