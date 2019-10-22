Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sınırdaki sağlık hizmetlerini anlattı “Sınırda 300 hekim ve 550 UMKE personeli görevlendirdik" “Terör örgütü evleri ve hastaneleri hedef alıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelerek operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Bakan Koca, bölgede bulunan sağlık personeli ile ilgili bilgi vererek yapılan çalışmaları anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda bakanlık olarak yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Şanlıurfa’ya geldi. Sınır ilçesi Akçakale’ye geçen Bakan Koca, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklamada bulundu.

Yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yaralılarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi iletmek, sağlık tesislerimizi denetlemek, sağlık personelimizin üstün gayret ve fedakarlıkları için kendilerine bizzat teşekkür ederek desteğimi göstermek üzere bölge hastanelerimizi ziyaret ediyorum. Bildiğiniz gibi 9 Ekim’de Barış Pınarı Operasyonu'nu başlattık. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu harekat ile terör örgütlerinin varlığına son vermeyi, bölgeye huzur ve barış getirmeyi, vatandaşlarımızın güvenliğini temin etmeyi ve ülkemize sığınarak canlarını kurtarabilmiş misafirlerimizin evlerine dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz" dedi.



7'si asker 27 şehit

Harekatta 7’si asker, 20’si ise sivil olmak üzere toplam 27 şehit verildiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Güvenli Bölge için verilen 5 günlük süre bu gece 22.00’da sona eriyor. Hem silahlı kuvvetlerimiz hem istihbarat unsurlarımız çekilmeyi yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı olarak operasyon öncesinde bizler de hazırlıklarımızı yaptık ve hem Mehmetçiğin hem de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin karşılanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Operasyon çerçevesinde 7 askerimiz sınır ötesinden gelen saldırılar neticesinde, 20 de sivil vatandaşımız şehit olmuş 200’e yakın vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bu süre içinde 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Buraya gelmeden önce havaalanında düzenlenen törenle şehidimiz Caner Selimoğlu’nun naaşını memleketi Kars’a uğurladık. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabırlar temenni ediyorum. Yaralılarımız ise hastanelerimizde tedavi görmektedir. Tüm imkanlar bir an önce şifa bulmaları için seferber edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.



Sınır içinde ve dışında sağlık hizmetleri veriliyor

Sağlık Bakanlığı olarak sınır içinde ve dışında hizmet verdiklerini hatırlatan Bakan Koca, ”Harekatın ilk gününden beri hekimlerimizle, sağlık personelimizle, UMKE ve 112 acil ekiplerimizle, kara ve hara ambulanslarımızla bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle, mevcut tüm imkan ve kabiliyetlerimizle, ordumuzun ve operasyon bölgesinde ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Harekat kapsamında Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep başta olmak üzere sınır illerimizde mevcut kadrolarımıza ek olarak 300 hekim, 550 UMKE ve personeli görevlendirdik. Sınırda 18 acil destek merkezimiz ve sahra hastanelerimiz mevcut. Bölgedeki ambulanslara ilaveten 115 ambulansımızı, 30 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) aracımızı ve hava ambulanslarımızı konuşlandırdık. Sağlık kadromuz ile bölge il ve ilçelerimizde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerimizin yanı başında görev yapmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonu'yla terörden arındırılan bölgelerde Sağlık Bakanlığı olarak biz çok hizmet verdiğimizi biliyorsunuz. Hem insani sorumluluğumuzun gereği olarak hem de Suriyelilerin kendi topraklarına dönüşünü kolaylaştırmak üzere sağlık hizmetini sınırın diğer tarafına da taşıdık. Şu anda 653 yataklı 6 hastanemiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde hizmet veriyor. Azez’de 200 yataklı Vatan Hastanesinin tadilatı da son aşamaya geldi. Ayrıca 47 sağlık ocağımız ve 112 acil altyapımız da mevcut. Amacımız Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen bölgelerde de benzer hizmeti sağlayabilmek. Bu yönde planlarımızı yapıyoruz. Bu sayede bölge halkının sağlık hizmetine kolay erişimini sağlamayı ve Suriyeli misafirlerin evlerine dönüşünü de kolaylaştırmış olacağız” dedi.



"Terörün nasıl bir tehdit olduğu görüldü"

Terör örgütünün nasıl bir tehdit olduğunun görüldüğünü belirten Bakan Koca, "Bu süreçte terör örgütü kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Özellikle sivilleri hedef alan PKK/PYD evlere, okullara ve hatta hastanelerimize bile saldırmaktan geri durmadı. Sınırımızın hemen dibinde vatandaşlarımızın güvenliği açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha hepimiz müşahede ettik. Dünyada hiçbir ülke sınırında böyle bir terör örgütü tehdidine müsaade edemez” ifadelerini kullandı.



"Terör örgütü evleri ve hastaneleri hedef aldı"

Terör örgütünün evleri ve hastaneleri hedef aldığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Evleri, hastaneleri hedef alacak kadar yakınında bir terör örgütünün barınmasına kimse izin veremez. Akçakale, Ceylanpınar, Nusaybin devlet hastanelerimize ve yakınlarına onlarca havan ve roketatar düştü. Toplam sadece Şanlıurfa’ya 525 havan ve roketatar düştüğünü biliyoruz. Hastalarımızın bu dönemde özellikle etkilenmemesi adına ameliyathane ve poliklinik hizmetleri bir süre bodrum katta, girişte hizmet veriyoruz. Özellikle Nusaybin, Ceylanpınar ve Akçakale’de kısmen. Bu havan ve roketatarlardan 25 tanesi Nusaybin’de hastanemizin yakınına düştü. Bir tanesinin bahçesine düştüğünü, bir tanesinin de idari binamıza düştüğünü biliyoruz. Buna rağmen sağlık personelimiz, çalışanlarımız asla hizmet etmekten geri kalmadılar ve özelikle yer yer giriş ve bodrum katında hizmet vermeye devam etme noktasında kararlılıklarını sürdürdüler. Buradan kendilerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum” dedi.



"İhtiyaç duyulduğunda destek temini sağlanır"

Bölgede ihtiyaç duyulması halinde destek birimleriyle hazır olduklarını söyleyen Bakan Koca, “Daha önce belirttiğim gibi sahada yeterli personelimiz ve teçhizatımız mevcuttur. İhtiyaç duyulursa en hızlı şekilde destek temin etmek üzere hazırlıkları da tamamladık. Operasyon başladığından beri çok sayıda sağlık personelimiz, emekli olanlar da dahil olmak üzere bölgede gönüllü olarak görev almak için başvuruda bulundu. Böyle bir camianın mensubu olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

ŞANLIURFA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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