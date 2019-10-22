NASA Space Apps Challenge etkinliği HRÜ’de yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

NASA Space Apps Challenge etkinliği HRÜ’de yapıldı

İHA

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın, tüm dünyada yaklaşık 100 ülke ve 177 şehirde eş zamanlı olarak düzenlediği sekizinci "NASA Space Apps Challenge" etkinliğinin Türkiye ayağı bu yıl Şanlıurfa Harran Üniversitesinde gerçekleşti.

NASA Space Apps Challenge etkinliği HRÜ’de yapıldı

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın, tüm dünyada yaklaşık 100 ülke ve 177 şehirde eş zamanlı olarak düzenlediği sekizinci “NASA Space Apps Challenge” etkinliğinin Türkiye ayağı bu yıl Şanlıurfa Harran Üniversitesinde gerçekleşti.
Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathon olan NASA Space Apps Challenge etkinliğinde, kodlayıcılar, bilim adamları, tasarımcılar, yapımcılar, teknoloji uzmanları, Dünya’da ve uzayda karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bir araya geldiler. Gezegenimizin karşısına çıkan bazı sorunlara çözüm geliştirmek için zorlu sürece katılan ekipleri ve teknolojik işbirlikçilerini, bilim insanlarını, tasarımcıları, programcıları, girişimcileri bir araya getirdi. Her sene gerçekleşen bu etkinliğin Türkiye ayağı bu sene Harran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. NASA’nın öncülüğünde Bilim ve Teknoloji Topluluğundan Mücahit Öztürk, M. Enes Yiğit, Yunus Yaşar tarafından 1820 Ekim tarihlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde düzenlenen etkinliğin açılışına Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, rektör yardımcıları, HAVELSAN, TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY temsilcileri ve yarışmacılar katıldı.
Programın açış konuşmasında; Space Apps’ın, dünya genelindeki yenilikçilik topluluklarına fikirleri paylaşabilmek ve çevremizdeki sorunlara çözüm üretmek için yol göstermeyi hedeflediğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından düzenlenen bu muhteşem organizasyonun gerçekleşmesinde herkes kendine göre emek sarf etti ve bugüne geldik. Harran Üniversitesi yönetimi olarak bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok gururluyuz. Bu gururu tüm Şanlıurfa’yla birlikte yaşıyoruz. Çünkü bu organizasyon her şehre nasip olan bir etkinlik değildir. Ülkemizde sadece üç ilde yapılıyor. Bu etkinlik bize ufuk ötesi bir vizyon aşılıyor” dedi.
Etkinliğin ilk gününde NASA’da görev yapan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız canlı bağlantı ile katılım sağlayarak takımlara motivasyon konuşması yaptı.
Dünya Okyanusları, Ayımız, Yakın ve Uzak Gezegenler, Yıldızlar ve Dünyamızda Yaşamak konu başlıklarında gerçekleşen etkinliğin jürileri, bilim, mühendislik ve girişimcilik alanındaki uzmanlardan ve profesyonellerden oluştu. 27 takım ve yaklaşık 150 yarışmacının katıldığı etkinliğin kapanış törenine, Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri katıldı.
Yarışmalar sonunda, “Kuraklaşma: Suyunu Üret" projesi ile Şanlıurfa Bahçeşehir Koleji takımı birinci, ‘Okyanustaki atıklara çözüm projesi’ ile Mersin Üniversitesi Penguenler takımı ikinci, ‘Küçük Organizmalar, Büyük İşler’ projesi ile Harran Üniversitesi’nden Deep Space takımı üçüncü oldu.
Global elemelerde dereceye giren takımlar Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde düzenlenecek lansmana katılmak için NASA’dan davetiye alacaklar.

ŞANLIURFA

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:12
  • GÜNEŞ 06:32
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Koca çocuklarla asker selamı verdi
YEREL HABERLER Bakan Koca çocuklarla asker selamı verdi
Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar'da
Şehit Selimoğlu, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Selimoğlu, memleketine uğurlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sınırdaki sağlık hizmetlerini anlattı “Sınırda 300 hekim ve 550 UMKE personeli görevlendirdik" “Terör örgütü evleri ve hastaneleri hedef alıyor”
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sınırdaki sağlık ...
Piazza depo günleri'nde son hafta
YEREL HABERLER Piazza depo günleri'nde son hafta
Haliliye’de yeni yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Haliliye’de yeni yol yapım çalışması
Resulyan´da tuzaklı mayınlar imha ediliyor, tüneller kapatılıyor
YEREL HABERLER Resulyan´da tuzaklı mayınlar imha ediliyor, tüneller ...
Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı
YEREL HABERLER Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı Cenaze ...
Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ'a operasyon: 33 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ'a operasyon: 33 tutuklama
Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor
YEREL HABERLER Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor
Otomobil at arabasına çarptı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil at arabasına çarptı: 2 ağır yaralı
Şanlıurfa´da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 ...
Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan ...
Eyyübiye’de kapalı semt pazarı için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de kapalı semt pazarı için çalışmalar ...
İHA güvenli bölgeyi gözetliyor Teröristlerin çekilmesi İHA’larla izleniyor
YEREL HABERLER İHA güvenli bölgeyi gözetliyor Teröristlerin ...
Vali Erin, dünya gazeteciler gününü tebrik etti
YEREL HABERLER Vali Erin, dünya gazeteciler gününü tebrik etti
Yıldız, dünya gazeteciler gününü kutladı
YEREL HABERLER Yıldız, dünya gazeteciler gününü kutladı
Şanlıurfa’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri ...
Terörden arındırılan Resulayn'a SMO takviyesi
YEREL HABERLER Terörden arındırılan Resulayn'a SMO takviyesi
Başkan Canpolat öneri ve talepleri yerinde dinliyor Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat: "Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Canpolat öneri ve talepleri yerinde ...
HRÜ’de hekim adayları mesleğe ilk adımı attı
YEREL HABERLER HRÜ’de hekim adayları mesleğe ilk adımı attı
Otomobilde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda 14 gözaltı Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 14 kişiden 10'u tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda 14 ...
Yarım saatlik yağmur trafiği felç etti
YEREL HABERLER Yarım saatlik yağmur trafiği felç etti
Şehit babaları sınırdaki çocuklara harçlık dağıttı Şehit babaları Barış Pınarı Harekatına destek verdi
YEREL HABERLER Şehit babaları sınırdaki çocuklara harçlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X