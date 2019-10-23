Kontrolden çıkan araç iş yerine daldı:2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bir iş yerine daldı. Kazada iş yeri sahibi ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail D. yönetimindeki 33 AGT 34 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halinde bulunan araçlara çarptıktan sonra iş yerine girdi. Mahallede korkulu anların yaşanmasına sebep olan kazada iş yeri sahibi Emin D. ile yanında bulunan Eyüp Sabri S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ticari aracın park halindeki otomobillere çarpması ve iş yerine dalması başka bir iş yerinin güvenlik kamarasınca saniye saniye kaydedildi.

Dicle Mahallesi sakinlerinden Faik Topal kaza anını gazetecilere anlattı. Topal, "Gece geç saatlerinde evde otururken, büyük bir sesle irkildik, önce şimşek zannettim, çocuklar pencereden baktıklarında kazanın olduğunu bana söylediler. Yaralanan dükkan sahibi benim yeğenimdir. Hemen dışarı koştum, gittim halen yaralılar yerde ama kaza yapan arabanın yanında kimseye görmedim, şoför korkudan kaçmıştı herhalde. Hemen ambulansı çağırdık ambulans geldi, yaralıları hastaneye götürdü. Araç tam iş yerine girmedi, önce dükkanın dolabına çarptıktan sonra, park halindeki otomobillere çarptı. Arabalardan olmasaydı daha fazla iş yerine girerdi” diye konuştu

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:46

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.