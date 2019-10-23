Anadolu’nun eşsiz lezzetleri Piazza’da

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Maharetli ellerin lezzetleri, Anadolu’nun bereketli topraklarının mahsulleri ve Türkiye’nin 7 bölgesinden birbirinden özel tatlar Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin Yöresel Lezzetler Pazarı’nda Şanlıurfalılara sunulacak.

Afyon’un sucuğundan, Kayseri’nin pastırmasına, Kars’ın dünyaca ünlü gravyer peynirinden, Ege’nin zeytinyağına, Anadolu’nun yüksek dağlarından gelen süzme baldan, Karadeniz’in fındığına kadar tadıyla nam salmış ürünler, Yöresel Lezzetler Pazarı'yla Piazza’ya Anadolu’nun kokusunu getirecek. 110 Kasım tarihleri arasında, Piazza’da kurulacak stantlarda sergilenecek olan kıymetli lezzetler, Şanlıurfalıların damaklarında şölen oluşturacak.

Piazza’nın ziyaretçileri festival havasında düzenlenecek olan Yöresel Lezzetler Pazarı’nda sunulan ürünleri hem tatma hem de satın alma fırsatı bulacak.

ŞANLIURFA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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