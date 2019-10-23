Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kamberiye Mahallesi Köprübaşı bölgesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kamberiye Mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Canpolat, ilk olarak Köprübaşı esnafı ile bir araya geldi. Esnaflardan gelen bölgenin yol sorununun çözülmesi ile ilgili talebi alan Başkan Canpolat, gereğinin yapılması için birim amirlerine talimatlar verdi.

Vatandaşların taleplerine ilişkin konuşan Başkan Canpolat, “Köprübaşı esnafının taleplerini yerinde dinledik. Yol sıkıntılarının giderilmesi için gerekli talimatlar verildi. Sorunları en kısa sürede çözüme kavuşacak. Fen İşleri ekiplerimiz esnafımızın daha fazla sıkıntı yaşamaması için çalışmalara başlayacak” ifadelerini kulandı.

Canpolat’ın bölgeyi incelemesinin ardından verdiği talimatlar doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Köprübaşı mevkiinde çalışmalara başladı. Ekipler ilk olarak sokaktaki deforme olmuş ve esnaf için sıkıntılara yol açan parke taşlarının söküm işlemine başladı.

Parke söküm ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ekipler, üst yapı çalışmalarına başlatacak.

ŞANLIURFA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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