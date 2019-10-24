Viranşehir’de Yenihal Caddesini asfaltlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde eskiyen, çamur ve çukurların yer aldığı hal pazarı caddesini bakım ve onarıma alarak yeniden düzenledi.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yol yapım, asfaltlama, yol genişletme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’de yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Viranşehir Yeni Hal Pazarı Caddesi’nde özellikle hal pazarı esnafından talepleri dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre içerisinde başlattığı çalışmalar kapsamında yolun hem alt yapısını hem de üst yapısını güçlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında çamur ve çukurların yer aldığı yolu adeta şantiyeye çeviren ekipler daha sonra mevcut caddenin asfalt dökümüne başladı.

Hal pazarı esnafından Büyükşehir’e teşekkür

Yeni Hal Pazarı Caddesinde başlatılan çalışmadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden hal pazarı esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

ŞANLIURFA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:13

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