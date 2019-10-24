Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Karaköprü ilçesi Badıllı Kavşağında meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA
24 Ekim 2019 Perşembe
- İMSAK 05:13
- GÜNEŞ 06:34
- ÖĞLE 12:14
- İKİNDİ 15:16
- AKŞAM 17:45
- YATSI 19:00