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Harekattan etkilenenlere psikososyal destek Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4 bin 733 kişiye ...

İHA

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Birecik, Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin sınır hattında yaşayan ve harekattan etkilenen 4 bin 773 kişiye psikososyal destek sağlanıyor.

Harekattan etkilenenlere psikososyal destek Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4 bin 733 kişiye psikososyal destek

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa’nın Birecik, Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin sınır hattında yaşayan ve harekattan etkilenen 4 bin 773 kişiye psikososyal destek sağlanıyor.
Barış Pınarı Harekatı sırasında can güvenliğinin sağlanması amacıyla bir süreliğine pansiyon ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilen vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanırken, yaşanan olaylardan etkilenen 4 bin 773 kişiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından psikososyal destek verildi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in bizzat takip ettiği ve yönlendirdiği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi’ne ulaşan veriler doğrultusunda hareket ettiklerini ve faaliyet konularıyla ilgili hizmetleri en hızlı şekilde verdiklerini ifade eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Barış Pınarı Harekatı kapsamında destek verdikleri kişilerin yaralı, şehit yakını, yaralı yakını, mühimmat düşen ev halkı ve ikameti değişenler olduğunu söyledi.
Bu gibi durumlardan en fazla etkilenen kişilerin çocuklar olduğunu ifade eden Bilici, çocukların hayatlarında ilk kez yaşadıkları bu durumun travmaya yol açabileceği gerçeğinden hareketle çalışmalarını çocuklara yoğunlaştırdıklarını söyledi.
Pansiyonlara yerleştirilen çocukların pedagoglar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından farklı etkinliklerle rehabilite edildiğini, ailelere psikososyal destek verildiğini, ihtiyaç tespitlerinin yapılarak giderildiğini ve geçici sosyal ekonomik destek verildiğini kaydeden Bilici, desteklerden faydalanan vatandaşların devletin her konuda yanlarında olduğu hissiyle kendilerini güvende hissetmeyi de sağladığını dile getirdi.
İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi bünyesinde eşgüdüm içinde çalışan 26 kamu kuruluşu arasında, doğrudan insana hitap eden en önemli birimlerden olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ihtiyaca göre kurumlar arası koordinasyon, vatandaşlara yönelik refakat ve yönlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

ŞANLIURFA

24 Ekim 2019 Perşembe

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