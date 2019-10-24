Haliliye’de işgal denetimleri devam ediyor

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Haliliye Belediyesi, kaldırım işgali ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler, vatandaşların kaldırımları rahat kullanması ve görüntü kirliliği önüne geçmek adına Şair Şevket, Sultan Fatih, Mimar Sinan ve Bahçelievler mahallelerinde kaldırım işgaline yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde görüntü kirliliğine yol açan seyyar satıcı tezgahları ve iş yerleri önüne bırakılan ürünler kaldırılırken, ekipler uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden iş yerlerine yönelik cezai işlem uygulanacağının bilgisini paylaştı.

Ekipler, denetimlerin yanında vatandaşların gördükleri olumsuz durumları, 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına bildirmeleri yönünde bilgilendirdi.

ŞANLIURFA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:13

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