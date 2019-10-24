Şanlıurfa’daki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak

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Şanlıurfa’da yapımı devam eden Karakoyun Köprülü kavşağında içme suyu hat bağlantısı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karakoyun Köprülü Kavşağı inşaatında yapılacak olan ana isale içme suyu hat bağlantısı çalışmaları nedeniyle 25 Ekim 2019 Cuma Saat 22.00 ve 26 Ekim 2019 Cumartesi Saat 17.00 arasında Hızmalı, Kızılkoyun, Dedeosman, Haleplibahçe, Yakubiye, Buhara, Mance, Muradiye, Şıhmaksut, Topdağı, Eyyübiye, Akşemsettin, Akabe, Direkli, 15 Temmuz, Süleymaniye mahallelerinde ve Şanlıurfa Organize Sanayi bölgesinde zorunlu su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını önemle duyururuz” denildi.

ŞANLIURFA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:13

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