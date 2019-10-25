Şanlıurfa otogarına Türk bayraklı nakış

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatı ile şehirlerarası otobüs terminalinin araç giriş bölümüne 'Biz Türkiye'yiz' sloganlı Türk bayrağı nakış işlemeli çalışma yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sona erdiği dönemde böylesine bir çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür eden vatandaşlar, "Şehrimizin giriş kapısı olan otogarımıza gelir gelmez böylesine bir eserle karşılaşmak bizleri hem duygulandırıyor hem de gurur veriyor. Düşünen ve emeği geçen Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederiz. Şanlıurfa, birlik ve beraberliğin en güzel sergilendiği ilimizdir. Bu çalışmada bunun sembolüdür" diye konuştu.

ŞANLIURFA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:44

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.