Şanlıurfa’da dar gelirli ailelere meyve ikramı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlığında organik olarak yetiştirdiği meyveleri dar gelirli ailelere ikram ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önemle üzerinde durduğu proje kapsamında büyükşehir belediyesi kontrolünde bulunan Şehit Nusret Fidanlığında 900 Hicaz Nar türü ağaçtan toplanan narlar önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

Büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan yaklaşık 200 dönüm üzerine kurulu olan Şehit Nusret Fidanlığında her yıl mevsimine bağlı olarak organik üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi yetiştiriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak fidanlığın bakımı yapılarak toplanılan ürünler Sosyal İşler Daire Başkanlığı personellerine aracılığıyla ailelere ulaştırılıyor.

ŞANLIURFA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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