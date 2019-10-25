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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Gül'den "mavi tik" cevabı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu tür ifadelere verilen cevap Barış ...

İHA

Bakan Gül'den "mavi tik" cevabı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu tür ifadelere verilen cevap Barış Pınarı'dır, barış operasyonudur"

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD merkezli sosyal paylaşım platformunda terörist Mazlum Koban'nin hesabının mavi tik ile tanınması ile ilgili soruya, "Bu tür ifadelere verilen cevap Barış Pınarı'dır, barış operasyonudur" dedi.
Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in sosyal medya hesabının ABD merkezli bir sosyal paylaşım platformu tarafından mavi tik ile tanınması ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup ile ilgili sorulara cevap verdi.
Bakan Gül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir terör elebaşı ile birlikte aynı yerlerde zikretmek asla kabul edilecek bir davranış ve ifade değildir. Bu konuda onurlu bir devlet olarak, kararlı duruşunu elbette sağlayacaktır. Bu mektuplarla, bu şekilde ifadelere verilen cevap Barış Pınarı'dır, barış operasyonudur. Gereken cevaplar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir" dedi.

"Barış Pınarı ile algı operasyonlarına da karşılık verildi"
Bakan Gül, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise Türkiye'nin güvenlik koridoru oluşturmak için başlattığı harekat ile birlikte, Türkiye üzerinde yapılan algı operasyonlarıyla da mücadele edildiğini belirterek, "Bu operasyonla birlikte Türkiye algı operasyonlarına karşı da başarılı bir operasyon yürütmüştür. Daha harekatın ilk gününde Hareket Merkezi'nde Cumhurbaşkanımızla birlikte bulunurken, bir Hristiyan köyüne saldırı düzenleyen PKK/YPG, bu saldırıları açık bir şekilde kamera kayıtlarına bile yansımışken, 'bu saldırıyı Türkiye yaptı' diye bir algı operasyonlarına şahit olduk. Ama zaman geçtikçe Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetini herkes gördü ve terör örgütünün gerçek yüzünü herkese gösterdi" şeklinde konuştu.

Yakalanan 49 YPG'liden 32'si tutuklandı
Bakan Gül, Barış Pınarı Harekatı ile 49 YPG'li teröristin yakalandığını ve 32'sinin tutuklandığını da belirterek, "Türkiye, DEAŞ mücadelesini istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede yine 49 YPG'li yakalanmış ve Türk yargısının önüne çıkartılmıştır. Bunların 32'si tutuklanmıştır diğerlerinin işlemleri devam etmektedir" dedi.

"DEAŞ'la mücadelede en kararlı ülke Türkiye"
Gül, YPG terör örgütünün yanı sıra DEAŞ ile de kararlı bir mücadele yürütüldüğünü anlatarak, "Türk vatandaşı, DEAŞ'a mensup olanlarla ilgili de yargı süreci devam etmektedir. Daha öncesinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yürütüldüğü bölgelerde de 168 DEAŞ'lı cezaevlerinde tutuklu durumdadırlar. Türkiye'de bin 163 DEAŞ'lı cezaevlerinde tutuklu ve mahkumdur. DEAŞ'la mücadelede en kararlı ülke Türkiyedir. Dolayısıyla terörle mücadelede, kimse Türkiye’nin terörle mücadelesini sorgulayamaz. Operasyon da yine başarıyla sonuçlanacak ve ülkemiz yine güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam edecektir" diye konuştu.

ŞANLIURFA

25 Ekim 2019 Cuma

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