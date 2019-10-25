Dicle Elektrik yetkilileri muhtar ziyaretlerini sürdürüyor

Müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak için çalışan Dicle Elektrik, sorumluluk alanı içerisinde bulunan Şanlıurfa'nın Haliliye ve Karaköprü ilçelerine bağlı mahallelerde muhtarları ziyaret ederek halkın şikayet, talep ve önerilerini dinledi.

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, ziyaretlerini kırsal arıza sorumlusu Mehmet Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdi. Dicle Elektrik yetkilileri, Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye mahalle muhtarı İbrahim Demirkol, Selahattin Eyyübi Mahalle muhtarı Ahmet Doğan, Yeşildirek Mahalle muhtarı Halil Küçük, Güzelyurt Mahalle muhtarı Hazım Yavuz, Osman Gazi Mahalle muhtarı Nahit Çiftçi, İpekyol Mahalle muhtarı Zeynel Tavaş ve Batıkent Mahalle muhtarı Şükrü Çay ile biraraya geldi. Dicle Elektrik yetkilileri, zaman zaman muhtarlarla mahalleleri dolaşırken, vatandaşlarla da görüştü notlar aldı.

Kaliteli hizmet için ziyaretler devam edecek

Muhtar ziyaretleriyle ilgili bilgi veren Dicle Elektrik İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, bu ziyaretler sırasında çözüm bekleyen sorunları birlikte nasıl aşabileceklerini konuştuklarını söyledi. Arpacı, “Tüketicilere en iyi nasıl hizmet edebiliriz bunun arayışındayız. Şirket olarak her zaman muhtarlarla irtibat halinde olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irtibatımız gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sayesinde genişleyerek devam edecek” diye konuştu.

Muhtarlar halkın nabzını tutuyor

İl Müdür Yardımcısı Arpacı muhtarlardan gelen talepler arasında; trafo gücünün artırılmasının, bakımonarım ve aydınlatma hizmetlerinin iyileştirilmesinin başta geldiğini belirterek, “Tüketicilere en iyi nasıl hizmet edebileceğimizin arayışı içindeyiz. Şirket olarak her zaman muhtarlarla irtibat halinde olduk. İster merkezde ister de kırsalda olsun muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz, mahalle halkının şikayet ve taleplerini onlar aracılığıyla dinliyoruz. Saha yatırımlarımız için muhtar ziyaretlerimiz oldukça önemli. Bu görüşmelerin yatırımlarda olumlu etkileri oluyor" dedi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı yaşanan arıza ve kesintilerden şikayetlerle ilgili de İl Müdür Yardımcısı, kesintilere neden olan elektrik arızalarının sebepleri hakkında mahalle muhtarlarına ve vatandaşlara bilgiler vererek, kesintiye yol açan elektrik arızalarının en büyük sebebinin aşırı yüklenme olduğunu sözlerine ekledi.

ŞANLIURFA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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