Karaköprü'de semt pazarı hizmete açıldı

Karaköprü Belediyesinin ilçenin hızla büyüyen mahallesi Seyrantepe’de Pazar ihtiyacını gidermek amacıyla yaptığı semt pazarının açılışı gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi ilçeye kalıcı yatırımlarını yapmaya devam ediyor. İlçenin yeni ve hızla büyüyen mahallesi Seyrantepe’de vatandaşların pazar yeri talebine karşılık veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yapılan semt pazarı tamamlanarak hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Seyrantepe’de dolaşırken vatandaşların bizden talepleri oluyor ve biz de onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Seyrantepe mahallemize birçok hizmetlerimiz oldu, olmaya da devam edecektir. Burada yeni yeşil alanlar, alışveriş ve amfi alanı, çok amaçlı salon ve muhtar evi kazandırdık. İnşallah Seyrantepe’de hizmetlerimizi sürdüreceğiz ve burayı en iyi şekilde kalkındıracağız” diye konuştu.

AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da semt pazarının hayırlı olmasını dilerken, Karaköprü Belediyesinin ilçeyi kalkındıracak çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

Semt Pazarının ardından Seyrantepe Mahalle Muhtarlığının da açılışı yapılırken, muhtar evinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katılarak kurdele kesti.

ŞANLIURFA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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