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Sivereklilerin beklediği o imzalar atıldı

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşların merakla beklediği Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alt yapı çalışmalarının başlamasına yönelik imzalar atıldı.

Sivereklilerin beklediği o imzalar atıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde vatandaşların merakla beklediği Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alt yapı çalışmalarının başlamasına yönelik imzalar atıldı.
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın girişimleri sonucu, OSB’nin alt yapım çalışmaları için imzalar atıldı. Siverek Kaymakamlığı toplantı salonunda imzalanan sözleşme ile fiilen çalışmaların yürütüleceği Siverek Organize Bölgesi, 100 hektar arazi üzerinde inşa edilecek. OSB tamamlandığı zaman ilk etapta 4 bin kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor.
Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler imzalanan sözleşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Siverek için önemli bir gün, ihalesi yapılan OSB’nin alt yapı işinin sözleşmesini imzaladık, çok mutluyuz. Önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olan Siverek'imiz OSB'nin gerçekleşmesinden sonra sanayi üretiminde de adından söz ettirecektir. Ben bütün yatırımcılarımızı Siverek OSB'ye yatırım yapmaya davet ediyorum. Önemli bir süreç geçti, bu süreçte Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ilgi ve alakasını esirgemeyen valimize, milletvekilimize, belediye başkanlığımıza ve ticaret odasına şükranlarımı sunuyorum. Organize sanayi bölgesinin tamamlanmasıyla işsizlik rakamları düşecek ve mevsimlik işçilerin de kendi topraklarında iş sahibi olabilecek” dedi.
Düzenlenen imza törenine Kaymakam Çiftçiler’in yanı sıra Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı temsilcisi, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İbrahim Haksever ile firma yetkilileri katıldı.

ŞANLIURFA

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:14
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