Karaköprü belediyespor liderliği geri almak istiyor

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Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grupta 10. Hafta maçında Sultanbeyli Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı siyahlı ekip galip gelerek geçen hafta kaybettiği liderlik koltuğuna tekrar yükselmek istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligde 10. Hafta maçında 26 Ekim Cumartesi (yarın) günü deplasmanda İstanbul ekibi Sultanbeyli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Karaköprü ekibi çalışmalarını tamamlayıp maç için İstanbul’a hareket ederken, tek hedef olarak maçtan galip gelerek geçen hafta kaybedilen liderlik koltuğunu geri almak olarak belirlendi. Şile Stadında oynanacak karşılaşmayı Aydın Bölgesi Hakemi Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Maç öncesi Karbel Karaköprü Belediyespor’un 9 haftada 19 puanı bulunurken, ev sahibi Sultanbeyli Belediyespor’un 7 puanı bulunuyor.

ŞANLIURFA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

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