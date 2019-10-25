Telabyad’ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde terör örgütü PKK/YPG’li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patlatıldı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde PKK/YPG’li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patladı. Öğle saatlerinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Patlama nedeniyle Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden çok sayıda ambulans ve umke ekibi sevk edildi. Telabyad’tan alınan yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

ŞANLIURFA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:44

YATSI 18:59

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