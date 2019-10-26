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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza SiverekDiyarbakır karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fuat B. Hâkimiyetindeki özel bir işletmeye ait 16 KKL 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Fuat B. Takla atan otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Fuat B’yi uzun uğraşlar sonucu kurtarırken, yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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