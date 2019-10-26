Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor Kulübü: 1-3

Bugün ne oldu?

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STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Sait Tuzcu, Birtan Yavuz, Kadir Beyaz

ŞANLIURFASPOR : Yasin İbrahim Durmuş (Dk. 80 Yusuf), Ali Demirkol, Onur, Sercan (Dk. 65 Mehmet Daniş) Seyfettin, Fevzi, Mehmet Bayat, Veysel (Dk. 46 Veysel), Adnan, Badur

HACETTEPE SPOR KULÜBÜ: Burak Selim, Ömürcan, Eren, Mustafa, Volkan (Dk. 87 Furkan Unsal), Ali Karadağ, Kaan, Yağız, Serdarcan (Dk. 90 Furkan Temir), Mehmet Güngör (Dk. 74 Recep)

SARI KARTLAR: Fevzi, İbrahim Durmuş, Adnan (Şanlıurfaspor) Kaan (Hacettepe Spor Kulübü)

GOLLER: Dk. 47 Sercan (Şanlıurfaspor) -Dk. 31 ve 67 Yağız, Dk. 90 Serdarcan (Hacettepe Spor Kulübü) TFF 2'inci Lig Beyaz Grubun 10'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hacettepe Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

31'inci dakikada Eren'in pasında kale önünde topla buluşan Yağız, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

47'nci dakikada Mehmet Bayat'ın pasında topla buluşan Sercan, sert bir vuruşla mesin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

67'nci dakikada rakiplerinden tek tek sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Yağız, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2

90'ıncı dakikada Yağız cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Serdarcan'ın kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 1-3



ŞANLIURFA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:42

YATSI 18:58

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