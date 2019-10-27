Şanlıurfa’da 105 kilo esrar ele geçirildi Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda 105 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda 8 şüpheliye ait iş yeri ve evlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi, 57 kaçak cep telefonu, 31 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü serbest bırakılırken, 4 zanlı ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

ŞANLIURFA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:16

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