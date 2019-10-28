Başkan Beyazgül'den 29 Ekim mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyetin ilanının 96’ncı yılını yayımladığı mesaj ile kultadı

emokrasi çerçevesinde yenilikçi yaklaşımlarını sürdürüyor" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında tarih boyunca bir çok badire atlatan halkımızın kahramanca vatanına daima sahip çıktığını dile getirdi. Beyazgül’ün mesajında "Türkiye Cumhuriyeti milletimizin azmi, bağımsızlığa olan özlemi ve birlik ve beraberliği sayesinde kurulmuştur. Ordumuzun huzur ve barış getirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı yine tüm dünya gündemindeyken Cumhuriyetin ilanı edişimizin 96’ncı yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk'ün önderliğinde milletimizin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini bölmek ve parçalamak isteyen hainlerin oyunları boşa çıkacaktır. Bu vesile ile, tarihin dönüm noktası olan Cumhuriyetin 96. yılını kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden şehitlerimizi, hayatta olan gazileri şükran ve minnetle bir kez daha anıyorum” ifadelerine yer verildi.

ŞANLIURFA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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