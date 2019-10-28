Ceylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşı

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 9 Ekim'de tatil edilen, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki okullarda öğrenciler, 13 gün sonra dersbaşı yaptı.

TSK tarafından Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında, sınır hattındaki okullarda eğitime ara verildi. Bu kapsamda, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki okullarda, aynı gün eğitime ara verildi. Ceylanpınar'da okulları tatil edilen öğrenciler, bu sabah 13 gün sonra dersbaşı yaptı. 'Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen bir grup öğrenci, Türk bayrağı altında asker selamı verdi.



ŞANLIURFA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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