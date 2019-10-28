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Şanlıurfa’da işçiler kendi kuralarını çekti

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma araçlarında görevlendirilmek üzere mülakatlardan geçen 71 kişiden kura yolu ile 30 şoförün alımını gerçekleştirdi. Mülakat ve direksiyon sınavının ardından başarılı olan işçiler, kendi kuralarını kendileri çekti.

Şanlıurfa’da işçiler kendi kuralarını çekti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma araçlarında görevlendirilmek üzere mülakatlardan geçen 71 kişiden kura yolu ile 30 şoförün alımını gerçekleştirdi. Mülakat ve direksiyon sınavının ardından başarılı olan işçiler, kendi kuralarını kendileri çekti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak adına araç filosuna kazandırdığı 23 yeni otobüs için sınav, mülakat ve kura çekimi ile şoför alımına gitti. Otobüs şoförü olmak için 313 kişi başvuruda bulundu. Başvuru için sınav ve direksiyon eğitimi yapılırken 71 kişi kuraya katılmaya hak kazandı. Kendi elleri ile kuralarını çeken 30 şoför iki aylık deneme eğitimine başlamaya hak kazandı.
"Şeffaf belediyecilik ilkemizdir"
Kura ile ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Beyazgül, "Belsan A.Ş.’de şoför alımımız var. Bu alım için sınav gerçekleştirdik ve toplam iş başvurusu 313 olup eksik evraktan dolayı elenen 107, mülakata katılmayan başvurusu sayısı 90 ve mülakatta başarılı olup direksiyon mülakatına girmeye hak kazanan 115 kişi. Direksiyonda başarısız olan kişi sayısı 37 ve katılmayan 7 kişidir. Kura çekimine hak kazanan başvuru sayısı 71 kişi ve alım yapılacak olan sayı 30'dur. Gönül ister ki herkes alınsın ama 71 kişiden 30 kişi alacağımız için bizler 30 kişiyi kura ile almaya karar verdik. Biz kendimizde belirleyebilirdik ama adil bir sistem olsun ve sizler aranızda bir ayrım yapılmasın diye kendi ellerinizle kura çekmenizi uygun gördük” dedi.
Gerçekleştirilen kuranın ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Beyazgül, “Kura sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Şanlıurfa’mız için güzel hizmetler yaparsınız kur'ada ismi çıkmayanlara da Allah inşallah güzel iş kapıları açar. Kurada ismi çıkan arkadaşlarımız iki ay boyunca bir deneme süresine tabi tutulacak. Arkadaşlardan istirhamımız otobüslere binen her bir vatandaşımızı misafiri olarak görmek onların içinde engelli, hasta, yaşlı ve çocuklar var bu yüzden onları güzel bir şekilde karşılamak ve onların gönüllerini hoş tutmanız lazım. Otobüslerimizi kendi malınız gibi korumanız esastır. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Belsan A.Ş tarafından gerçekleştirilen kura ile personel alımında 25 kişi hak kazanmıştı.

ŞANLIURFA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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