Başkan Canpolat, Köprübaşındaki çalışmaları yerinde inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Köprübaşında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kamberiye Mahallesi Köprübaşı mevkisini ziyaret etti. AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve birim amirlerinin de eşlik ettiği ziyarette, Başkan Canpolat bölgedeki esnaf ile de sohbet etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalara ilişkin de bilgiler alan Canpolat, çalışmalara ilişkin, “Burası uzun bir zamandır buradaki esnaf ve vatandaşlarımızın parke nedeniyle koku olduğunu, parkelerin sürekli çöktüğünü alt stabilizesinde problem yaşandığını ifade ediyorlardı. Esnafın buradaki talebi buranın bir an önce rögardır, mazgaldır, yağmur drenajıdır bunların tamamlanıp üstünün asfaltlanması şeklindeydi. Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz burada ilk etapta alt yapı işlemlerini tamamladılar. Stabilizesini döktüler. İnşallah en kısa sürede buranın asfalt işlemini gerçekleştirip vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Vatandaşlarımızın da bizlere göstermiş oldukları ilgi alaka ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Aksu ise, “Burası büyük bir sorundu. Yollar sıkıntılıydı. Esnafın talepleri üzerine sağ olsun Belediye Başkanımız burada çalışmaları başlattı. En kısa sürede buranın asfaltı dökülüp burada yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunacaktır. Bu çalışmalardan dolayı belediye başkanımıza teşekkür diyoruz” diye konuştu.

ŞANLIURFA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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