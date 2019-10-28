Şanlıurfa’da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Suruç karayolunda yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Suruç ilçesine 10 kilometre kala şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle araçta bulunan gıda malzemeleri araziye saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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