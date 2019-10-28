Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatında yaralanan Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile yaralı vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Vali Erin, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile yaralı vatandaşları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi alan Vali Erin, ziyaret ettiği askerlere geçmiş olsun dileklerini ileterek harekatta gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Vali Erin’e hastane ziyaretinde, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

ŞANLIURFA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

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