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Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı ...

İHA

Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerden Akçakale'de cumhuriyet coşkusu sabahın erken saatlerinde başladı. PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Tel Abyad kentine sınır olan Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ilçe stadında düzenlenen törenle başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akçakale Kaymakamı Metin Esen, 3. Tabur Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya öğrencileri ve halkı selamladı. 29 Ekim kutlamaları, öğrencilerin şiir, gösteri ve halk oyunları ile devam etti. Kutlamalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

ŞANLIURFA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:18
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  • İKİNDİ 15:12
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  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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