Ters yöne giren otomobil halk otobüsüyle çarpıştı

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Şanlıurfa’da ters yöne giren bir otomobil karşıdan gelen halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, ters yöne girince halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:14

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AKŞAM 17:39

YATSI 18:54

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