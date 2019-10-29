Ceylanpınar'daki kutlamalarda şehit çocuklar unutulmadı

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- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü törenle kulandı. Kutlamalar sırasında bazı öğrenciler, teröristlerin havanlı saldırısında yaşamını yitiren Mazlum Güneş (11) ile Elif Terim'in (11) resimlerinin bulunduğu tişörtler giydi.

Törene ilçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak, 1'inci Piyade Hudut Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Tahsin Arda Karabiber, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla devam etti. Kutlamalara sırasında öğrencilerden bazıları Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristlerin attığı havanla yaşamını yitiren Mazlum Güneş ile Elif Terim'in resimlerinin basılı tişört giydikleri görüldü.

Kaymakam Keklik'in tebrikleri kabul ettiği kutlamalar Ceylanpınar Kapalı Salonu'nda düzenlenen etkinliklerin ardından son buldu.



ŞANLIURFA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:39

YATSI 18:54

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