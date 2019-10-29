Yıldız hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Mehmet Adil Saraç’a ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel sekreterliğine asaleten atanan Mahmut Kırıkçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Kent Konseyi ziyaretler kapsamında Yıldız , “Bugün Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen çok kıymetli büyüğümüz, hocamız Adil Saraç beyi ve yönetimini ziyaret ettik. Bizler Adil hocamızın burada olmasını büyük bir şans olarak görüyoruz. En büyük projeniz nedir diye sorduğumuzda Urfa’nın birden çok sorunu olduğunu fakat en önemlisinin de gençlik olduğunu ifade ettiler. Bu konuda bizde kendisinden istifade ettik, umutlandık. Gençlik adına yapılacak olan her türlü çalışmada kendileri ile birlikte olacağımızı ifade ettik. Ben bu vesileyle Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Adil Saraç hocamızı ve birbirinden kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Şehrimiz adına, gelecek adına ümit var olduğumu belirtmek istiyorum. Hayırlı olsun diliyorum” dedi. Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ise yaptığı açıklamada, “Değerli İl Başkanım Bahattin Yıldız riyasetinde, İl Kadın Kolları Başkanım Demet Saatçi Güven hanımefendinin refakatiyle AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerimize Kent Konseyi Başkanı seçilmem hasebiyle burayı teşrif etmelerinden dolayı büyük mutluluk duydum. Bu mutluluğu yapacağımız çalışmalarla, vereceğimiz tavsiyelerle, düşeceğimiz raporlarla Urfa’ya hizmet yolunda aktarabilirsek kendimizi hem görevini yapmış olmanın hem de burada yaşayan bir vatandaş olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşamış olarak adledeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mahmut Kırıkçı ziyaretinde ise şu ifalere yer verdi, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mahmut Kırıkçı beyefendiye hayırlı olsun ziyaretine geldik. Mahmut Bey’in geçmişte de belediyede üstün hizmetleri oldu. Belediyenin içerisinden gelen bir arkadaşımız. Bu dönemde Allah’ın izniyle belediyemizde kıymetli başkanımızla birlikte ekibiyle beraber hizmetlerine devam edeceğine hiçbir şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mahmut Kırıkçı da, "Öncelikle İl Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı Teşekkür ediyorum. Geçen hafta itibari ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanmış olduk. İnşallah başkanımızın güvenine layık oluruz. Teşkilatımızın güvenini boşa çıkarmayız. Teşkilatımızın ve Başkanımızın desteği, güveni ve dualarıyla inşallah tevdi edilen bu görevi hakkıyla muvaffakiyetle sonuçlandırırız diye düşünüyorum” dedi.

ŞANLIURFA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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