Yıldız hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yıldız hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Mehmet Adil Saraç'a ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel sekreterliğine asaleten atanan Mahmut Kırıkçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yıldız hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Mehmet Adil Saraç’a ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel sekreterliğine asaleten atanan Mahmut Kırıkçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Şanlıurfa Kent Konseyi ziyaretler kapsamında Yıldız , “Bugün Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen çok kıymetli büyüğümüz, hocamız Adil Saraç beyi ve yönetimini ziyaret ettik. Bizler Adil hocamızın burada olmasını büyük bir şans olarak görüyoruz. En büyük projeniz nedir diye sorduğumuzda Urfa’nın birden çok sorunu olduğunu fakat en önemlisinin de gençlik olduğunu ifade ettiler. Bu konuda bizde kendisinden istifade ettik, umutlandık. Gençlik adına yapılacak olan her türlü çalışmada kendileri ile birlikte olacağımızı ifade ettik. Ben bu vesileyle Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Adil Saraç hocamızı ve birbirinden kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Şehrimiz adına, gelecek adına ümit var olduğumu belirtmek istiyorum. Hayırlı olsun diliyorum” dedi. Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ise yaptığı açıklamada, “Değerli İl Başkanım Bahattin Yıldız riyasetinde, İl Kadın Kolları Başkanım Demet Saatçi Güven hanımefendinin refakatiyle AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerimize Kent Konseyi Başkanı seçilmem hasebiyle burayı teşrif etmelerinden dolayı büyük mutluluk duydum. Bu mutluluğu yapacağımız çalışmalarla, vereceğimiz tavsiyelerle, düşeceğimiz raporlarla Urfa’ya hizmet yolunda aktarabilirsek kendimizi hem görevini yapmış olmanın hem de burada yaşayan bir vatandaş olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşamış olarak adledeceğiz” diye konuştu.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mahmut Kırıkçı ziyaretinde ise şu ifalere yer verdi, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mahmut Kırıkçı beyefendiye hayırlı olsun ziyaretine geldik. Mahmut Bey’in geçmişte de belediyede üstün hizmetleri oldu. Belediyenin içerisinden gelen bir arkadaşımız. Bu dönemde Allah’ın izniyle belediyemizde kıymetli başkanımızla birlikte ekibiyle beraber hizmetlerine devam edeceğine hiçbir şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mahmut Kırıkçı da, "Öncelikle İl Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı Teşekkür ediyorum. Geçen hafta itibari ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanmış olduk. İnşallah başkanımızın güvenine layık oluruz. Teşkilatımızın güvenini boşa çıkarmayız. Teşkilatımızın ve Başkanımızın desteği, güveni ve dualarıyla inşallah tevdi edilen bu görevi hakkıyla muvaffakiyetle sonuçlandırırız diye düşünüyorum” dedi.

ŞANLIURFA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu
Şanlıurfa'da 18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ...
Beyazgül 29 ekim kutlamalarına katıldı
YEREL HABERLER Beyazgül 29 ekim kutlamalarına katıldı
Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı
Eyyübiye'de vatandaşlara bayrak dağıtıldı
YEREL HABERLER Eyyübiye'de vatandaşlara bayrak dağıtıldı
Cumhuriyet Bayramı Şanlıurfa’da coşkuyla kutlandı Engelli mehteran ekibinden Barış Pınarı'na selam
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı Şanlıurfa’da coşkuyla ...
Kore gazileri Barış Pınarı'na destek için sınırın sıfır noktasında
YEREL HABERLER Kore gazileri Barış Pınarı'na destek için sınırın ...
Ceylanpınar'daki kutlamalarda şehit çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'daki kutlamalarda şehit çocuklar ...
Ters yöne giren otomobil halk otobüsüyle çarpıştı
YEREL HABERLER Ters yöne giren otomobil halk otobüsüyle çarpıştı
Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye başladı
YEREL HABERLER Türk doktorlar, Tel Abyad'da sağlık hizmeti vermeye ...
Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Suriye sınırında cumhuriyet coşkusu Tel Abyad'ın ...
Ceylanpınar'daki evlerine dönenler, havan mermileriyle karşılaştı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'daki evlerine dönenler, havan ...
Vali Erin'den Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet
YEREL HABERLER Vali Erin'den Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet
Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaret
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı gazilerine ziyaret
Başkan Yıldız’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldız’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ...
Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı
Şanlıurfa’da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Başkan Canpolat, Köprübaşındaki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Canpolat, Köprübaşındaki çalışmaları yerinde ...
Şanlıurfa’da işçiler kendi kuralarını çekti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da işçiler kendi kuralarını çekti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: “Cumhuriyet bir dönüm noktasıdır”
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: “Cumhuriyet bir dönüm ...
Ceylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan 29 Ekim ...
Haliliye Belediye Başkanı Canpolat’tan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Haliliye Belediye Başkanı Canpolat’tan 29 Ekim mesajı
Başkan Beyazgül'den 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Beyazgül'den 29 Ekim mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X